Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов набрал очки в каждом из своих трёх первых матчей в НХЛ

20-летний российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Игорь Чернышов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты.

Россиянин ассистировал Адаму Годетту, сравнявшему счёт при игре в большинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что эта игра лишь третья для Чернышова за карьеру в НХЛ и в каждой из них он не уходил со льда без набранного очка. До этого россиянин также отметился ассистом в матчах с «Далласом» (3:5) и «Калгари» (6:3).

Уроженец Пензы является выпускником школы «Динамо». В молодёжке динамовцев нападающий провёл 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды молодой игрок провёл 49 матчей, заработав 5 (4+1) очков.

Российский нападающий в нынешнем сезоне набрал 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Сан-Хосе Барракуда». Форвард признан лучшим новичком ноября в АХЛ.