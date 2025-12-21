«Питтсбург» проиграл восемь матчей подряд впервые с 2006 года

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Монреаль Канадиенс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Это поражение стало для «пингвинов» восьмым подряд. Как сообщает Pittsburgh Tribune-Review, в прошлый раз серия поражений из восьми или более игр была у команды в январе 2006 года – 10 поражений подряд.

Отметим, что текущая серия поражений команды началась после травмы российского форварда Евгения Малкина. В своем последнем на данный момент матче – с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 4 декабря (4:3) – 39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.

После 34 игр «Питтсбург» находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 37 очками.