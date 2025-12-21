«Питтсбург» проиграл восемь матчей подряд впервые с 2006 года
«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Монреаль Канадиенс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Это поражение стало для «пингвинов» восьмым подряд. Как сообщает Pittsburgh Tribune-Review, в прошлый раз серия поражений из восьми или более игр была у команды в январе 2006 года – 10 поражений подряд.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 16:41 (pp) 2:0 Бек (Галлахер, Хатсон) – 18:48 3:0 Андерсон (Капанен) – 32:14 (sh) 4:0 Андерсон – 57:02
Отметим, что текущая серия поражений команды началась после травмы российского форварда Евгения Малкина. В своем последнем на данный момент матче – с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 4 декабря (4:3) – 39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.
После 34 игр «Питтсбург» находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 37 очками.
