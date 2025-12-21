Расписание матчей МХЛ на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 21 декабря 2025 года (время московское):

09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Чайка»;

13:00. «Локо» – «Динамо-Шинник»;

13:00. «Алмаз» – «Толпар»;

13:00. МХК «Молот» – «Спутник»;

14:00. «Омские Ястребы» – «Ирбис».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.