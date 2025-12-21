«Калгари» уверенно победил «Вегас». У Кузнецова — передача, Дорофеев и Барбашёв без очков
В ночь на 21 декабря в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Баклунд (Коулман, Зари) – 03:54 2:0 Клапка (Кузнецов, Уигар) – 08:42 2:1 Смит (Стоун, Уайтклауд) – 10:03 3:1 Ломберг (Зари, Бичер) – 15:45 4:1 Баклунд (Уигар, Зари) – 28:38 5:1 Фараби (Уигар) – 32:21 (sh) 5:2 Корчак (Марнер, Гертл) – 34:34 5:3 Стоун (Ханифин, Марнер) – 56:03 (pp) 6:3 Юбердо (Баклунд, Коулман) – 59:15
В составе «Калгари» отличились Микаэль Баклунд (дважды), Адам Клапка, Райан Ломберг, Джоэль Фараби и Джонатан Юбердо. За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Райлли Смит, Кейдан Корчак и Марк Стоун.
Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Форварды «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв в этой встрече не отличились.
