«Калгари» уверенно победил «Вегас». У Кузнецова — передача, Дорофеев и Барбашёв без очков

В ночь на 21 декабря в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе «Калгари» отличились Микаэль Баклунд (дважды), Адам Клапка, Райан Ломберг, Джоэль Фараби и Джонатан Юбердо. За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Райлли Смит, Кейдан Корчак и Марк Стоун.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Форварды «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв в этой встрече не отличились.