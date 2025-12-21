«Сиэтл» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Сан-Хосе». Аскаров сделал 28 сейвов

В ночь на 21 декабря в Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», одержали гости со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» отличились Адам Годетт и Коллин Граф. За «Сиэтл» заброшенными шайбами отметились Ээли Толванен, Райкер Эванс, Райан Линдгрен и Чандлер Стивенсон.

Российские защитники «Шаркс» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков не набрали. Также не смог отличиться в этой встрече нападающий Игорь Чернышов. Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров сделал 28 сейвов.