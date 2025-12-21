«Анахайм» одолел «Коламбус», у Минтюкова и Воронкова по голу

В ночь на 21 декабря в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Хонда-центр», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Анахайма» отличились Микаэль Гранлунд, Джейкоб Труба, Мэйсон Мактавиш и Павел Минтюков. За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Мэйсон Марчмент и Зак Веренски.

Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов, а также форварды Егор Чинахов и Кирилл Марченко очков в этой встрече не набрали.

В следующей игре «Анахайм» примет «Сиэтл Кракен», а «Коламбус» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча состоятся в ночь на 23 декабря.