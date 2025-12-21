«Анахайм» одолел «Коламбус», у Минтюкова и Воронкова по голу
Поделиться
В ночь на 21 декабря в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Хонда-центр», одержали хозяева со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гранлунд (Целльвегер, Ватрано) – 02:14 2:0 Труба (Пилинг, Киллорн) – 03:00 2:1 Воронков (Койл, Веренски) – 05:54 (pp) 2:2 Марчмент – 23:39 3:2 Мактавиш (Джонстон) – 33:36 3:3 Веренски (Матейчук, Джонсон) – 52:44 4:3 Минтюков (Гранлунд, Гудас) – 56:31
В составе «Анахайма» отличились Микаэль Гранлунд, Джейкоб Труба, Мэйсон Мактавиш и Павел Минтюков. За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Мэйсон Марчмент и Зак Веренски.
Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов, а также форварды Егор Чинахов и Кирилл Марченко очков в этой встрече не набрали.
В следующей игре «Анахайм» примет «Сиэтл Кракен», а «Коламбус» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча состоятся в ночь на 23 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:41
-
08:40
-
08:39
-
08:14
-
08:04
-
07:48
-
07:34
-
07:17
-
06:52
-
06:36
-
06:15
-
06:04
-
06:01
-
05:45
-
05:39
-
05:14
-
04:57
-
04:54
-
04:48
-
04:34
-
04:20
-
04:19
-
04:02
-
04:00
-
02:57
-
02:11
-
02:01
-
01:59
-
01:47
-
01:40
- 20 декабря 2025
-
23:54
-
23:46