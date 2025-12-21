Скидки
Анахайм Дакс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 21 декабря 2025 года, счет 4:3, НХЛ 2025/2026

«Анахайм» одолел «Коламбус», у Минтюкова и Воронкова по голу
Комментарии

В ночь на 21 декабря в Анахайме (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Хонда-центр», одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гранлунд (Целльвегер, Ватрано) – 02:14     2:0 Труба (Пилинг, Киллорн) – 03:00     2:1 Воронков (Койл, Веренски) – 05:54 (pp)     2:2 Марчмент – 23:39     3:2 Мактавиш (Джонстон) – 33:36     3:3 Веренски (Матейчук, Джонсон) – 52:44     4:3 Минтюков (Гранлунд, Гудас) – 56:31    

В составе «Анахайма» отличились Микаэль Гранлунд, Джейкоб Труба, Мэйсон Мактавиш и Павел Минтюков. За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Мэйсон Марчмент и Зак Веренски.

Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов, а также форварды Егор Чинахов и Кирилл Марченко очков в этой встрече не набрали.

В следующей игре «Анахайм» примет «Сиэтл Кракен», а «Коламбус» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча состоятся в ночь на 23 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
