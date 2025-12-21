Результаты матчей НХЛ на 21 декабря 2025 года

В ночь на 21 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 декабря 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 Б;

«Флорида Пантерз» – «Сент-Луис Блюз» — 2:6;

«Нэшвилл Предаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:0;

«Бостон Брюинз» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:5 Б;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Каролина Харрикейнз» — 6:4;

«Калгари Флэймз» – «Вегас Голден Найтс» — 6:3;

«Анахайм Дакс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Сиэтл Кракен» — 2:4.