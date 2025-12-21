Скидки
Результаты матчей НХЛ на 21 декабря 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 21 декабря 2025 года
В ночь на 21 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 декабря 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 Б;
«Флорида Пантерз» – «Сент-Луис Блюз» — 2:6;
«Нэшвилл Предаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3;
«Монреаль Канадиенс» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:0;
«Бостон Брюинз» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:5 Б;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Каролина Харрикейнз» — 6:4;
«Калгари Флэймз» – «Вегас Голден Найтс» — 6:3;
«Анахайм Дакс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Сиэтл Кракен» — 2:4.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
