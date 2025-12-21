Расписание матчей ВХЛ на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 декабря 2025 года (время — московское):

11:00. «Горняк-УГМК» – «Химик»;

11:00. «Челмет» – «Торпедо-Горький»;

16:00. ЦСК ВВС – ХК «Норильск»;

17:00. «Динамо» СПб – СКА-ВМФ;

17:00. «Челны» – «Сокол»;

17:00. «Нефтяник» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 58 очков в 36 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (52 очка в 36 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.