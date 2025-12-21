Скидки
Расписание матчей КХЛ на 21 декабря 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 21 декабря 2025 года
Сегодня, 21 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 21 декабря 2025 года (время московское):

13:30. «Сибирь» – «Амур»;
15:00. «Барыс» – ХК «Сочи»;
15:30. «Автомобилист» – «Адмирал»;
15:30. ЦСКА – «Динамо» М;
17:10. «Динамо» Мн – «Лада».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 52 очками после 39 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 57 очков после 36 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
