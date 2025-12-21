Скидки
«Меня буквально вывернуло наизнанку». Ларионов — о том, почему пропустил два матча СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:2) рассказал о болезни, из‑за которой он пропустил два матча регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)     1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4)     1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)    

– Как вы так умудрились приболеть, что надолго пропали из виду?
– Честно скажу, у меня такого давно не было. Если откровенно, в далёком 1982 году. Это был март месяц, свадьба Алексея Касатонова. Перед чемпионатом мира. И у той болезни были другие причины (смеётся)! Это было очень давно, буквально за день до начала наших сборов.

Эти болезни гуляют среди нас: болеют игроки, дети ходят в школу, иммунитет в декабре падает. Меня буквально вывернуло наизнанку, давно не ощущал такого состояния. Было желание вернуться раньше, но за два часа до игры понял, что нет энергии и сил. Решил пропустить матч, посмотреть его по телевизору – без комментатора.

Важно посмотреть игру, выработать свою оценку, при всём уважении к работающим людям. Вчера почувствовал себя лучше, сегодня был на раскатке. Рад снова всех видеть и общаться. Жаль, что сегодня не было победы, но жизнь продолжается. Готовимся к выездной серии, хотим порадовать болельщиков победами, – приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

