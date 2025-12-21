Скидки
Сибирь — Амур: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 13:30 мск

«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между между местной «Сибирью» и хабаровским «Амуром». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее были хоккеисты «Амура» (2:0), а во втором и третьем победу одержала «Сибирь» (4:3 Б и 1:0).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» провела 36 встреч, в которых набрала 28 очков, и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 36 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
