«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 21 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между между местной «Сибирью» и хабаровским «Амуром». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск

Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее были хоккеисты «Амура» (2:0), а во втором и третьем победу одержала «Сибирь» (4:3 Б и 1:0).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» провела 36 встреч, в которых набрала 28 очков, и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 36 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.