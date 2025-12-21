Скидки
Защитник «Магнитки» Егоров: каждые 10 страниц «Мёртвых душ» я засыпал — не люблю читать

22-летний защитник «Магнитки» Алексей Егоров заявил, что не любит читать, и рассказал, как засыпал во время чтения «Мёртвых душ».

– Вы не гуманитарий?
– Я не люблю читать вообще. Честное слово, сколько раз пытался. Когда занимался в СДЮШОР, пробовал прочитать «Мёртвые души». Не поверите, каждые 10 страниц я засыпал. Русская литература известна своим красивым описанием какого-нибудь дерева на полторы страницы (улыбается). Подобные моменты меня выбешивали.

В прошлом году купил книгу Эрика Бёрна «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» по психологии на 400 страниц. Я прочитал 70-80. Скажу, что прикольно. Мне читать опять же неинтересно, потому что эти все вещи, которые описывает этот человек, я их понимаю, но своим языком. А он всё это выкладывает в научном формате. Да, он раскладывает по полочкам всё прекрасно, понятно, но при этом я думаю, мне это известно.

Может быть, я не нашёл для себя тот жанр, где мне будет интересно, но читать пока ничего не могу. Хотя однажды запомнилось стихотворение из «Полицейского с Рублёвки», – приводит слова Егорова официальный сайт ВХЛ.

