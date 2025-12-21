«Не хочу жаловаться на судейство». Форвард СКА Поляков — после поражения от «Спартака»

Нападающий СКА Матвей Поляков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и высказался о судействе в этой встрече.

«С самого начала соперник активно навязал игру. Наверное, не были к этому готовы, надо было адаптироваться. За счёт этого потеряли время, где-то не хватило в реализации. Не хочу жаловаться на судейство, но был удар в голову Лутфуллину. Должны были пять минут давать. А Зыкову дали штраф из-за того, что соперник закричал. Обоюдное удаление, когда подножка была. Глупо жаловаться, но что поделать.

Что касается потасовки в конце матча, оставалась пара секунд и Марат Хайруллин хотел сделать бросок на удачу. Но он чуть не рассчитал время и бросил вместе с сиреной, поэтому соперники побежали толкаться. Они вступились за своего вратаря, но можно было и не вступаться», – приводит слова Полякова Metaratings.