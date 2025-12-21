Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не хочу жаловаться на судейство». Форвард СКА Поляков — после поражения от «Спартака»

«Не хочу жаловаться на судейство». Форвард СКА Поляков — после поражения от «Спартака»
Комментарии

Нападающий СКА Матвей Поляков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и высказался о судействе в этой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)     1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4)     1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)    

«С самого начала соперник активно навязал игру. Наверное, не были к этому готовы, надо было адаптироваться. За счёт этого потеряли время, где-то не хватило в реализации. Не хочу жаловаться на судейство, но был удар в голову Лутфуллину. Должны были пять минут давать. А Зыкову дали штраф из-за того, что соперник закричал. Обоюдное удаление, когда подножка была. Глупо жаловаться, но что поделать.

Что касается потасовки в конце матча, оставалась пара секунд и Марат Хайруллин хотел сделать бросок на удачу. Но он чуть не рассчитал время и бросил вместе с сиреной, поэтому соперники побежали толкаться. Они вступились за своего вратаря, но можно было и не вступаться», – приводит слова Полякова Metaratings.

Материалы по теме
Ларионов вернулся, но СКА проиграл «Спартаку»! Всё решил внезапный герой
Видео
Ларионов вернулся, но СКА проиграл «Спартаку»! Всё решил внезапный герой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android