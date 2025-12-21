Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард отметился двумя голами, а также реализовал победный буллит в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б).

Второй звездой стал американский вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейкоб Фаулер, отразивший 31 бросок в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).

Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Калгари Флэймз» Райан Ломберг, который записал на свой счёт заброшенную шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3).

В текущем сезоне Панарин провёл 36 игр, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами.

Материалы по теме
Сумасшедший матч Панарина в НХЛ! Превзошёл достижение Дацюка и положил победный буллит
Видео
Сумасшедший матч Панарина в НХЛ! Превзошёл достижение Дацюка и положил победный буллит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android