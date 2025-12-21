Скидки
Селебрини — шестой игрок в возрасте до 20 лет в истории НХЛ по очкам за календарный год

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:4). Таким образом, за 2025 год в целом форвард набрал 90 (31+59) очков в 78 играх. Как сообщает пресс-служба лиги, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь такой отметки за календарный год в возрасте до 20 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен – 26:52     1:1 Годетт – 31:22 (pp)     2:1 Граф – 40:36     2:2 Эванс – 41:55     2:3 Линдгрен (Стивенсон, Годро) – 44:27     2:4 Стивенсон (Толванен, Даккорд) – 58:36    

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1980 год, «Эдмонтон Ойлерз», 140 очков). Также в списке Сидни Кросби (2006, «Питтсбург Пингвинз», 118), Дэйл Хаверчук (1982, «Виннипег Джетс», 98), Стив Айзерман (1984, «Детройт Ред Уингз», 96), Рон Фрэнсис (1982, «Хартфорд Уэйлерс», 90).

В текущем сезоне на счету 19-летнего Селебрини 54 (18+36) очка в 36 играх при полезности «+12». Он занимает третье место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Натану Маккиннону («Колорадо Эвеланш») и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»), набравшим по 59 очков.

Селебрини набрал 50 очков в сезоне, лишь Кросби и Гретцки набирали быстрее в его возрасте
