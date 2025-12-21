Селебрини — шестой игрок в возрасте до 20 лет в истории НХЛ по очкам за календарный год

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (2:4). Таким образом, за 2025 год в целом форвард набрал 90 (31+59) очков в 78 играх. Как сообщает пресс-служба лиги, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь такой отметки за календарный год в возрасте до 20 лет.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1980 год, «Эдмонтон Ойлерз», 140 очков). Также в списке Сидни Кросби (2006, «Питтсбург Пингвинз», 118), Дэйл Хаверчук (1982, «Виннипег Джетс», 98), Стив Айзерман (1984, «Детройт Ред Уингз», 96), Рон Фрэнсис (1982, «Хартфорд Уэйлерс», 90).
В текущем сезоне на счету 19-летнего Селебрини 54 (18+36) очка в 36 играх при полезности «+12». Он занимает третье место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Натану Маккиннону («Колорадо Эвеланш») и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»), набравшим по 59 очков.
- 21 декабря 2025
