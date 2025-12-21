Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 15:30 мск

ЦСКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между между местным ЦСКА и московским «Динамо». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее были армейцы (6:2), а во втором и третьем победу одержали бело-голубые (4:3 Б и 3:2).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 37 встреч, в которых набрал 40 очков, и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 48 очками после 36 матчей находится на четвёртой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию
Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android