ЦСКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 21 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между между местным ЦСКА и московским «Динамо». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва

Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее были армейцы (6:2), а во втором и третьем победу одержали бело-голубые (4:3 Б и 3:2).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 37 встреч, в которых набрал 40 очков, и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 48 очками после 36 матчей находится на четвёртой строчке Востока.