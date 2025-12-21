Скидки
Илья Карпухин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым»

Илья Карпухин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:1) и прокомментировал эпизод с отменённым голом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

– Хороший матч, терпеливый. Играли терпеливо, делали свою работу. Да, были провалы, но если ошибались – нас выручал Биляшик [Тимур Билялов].

– Прокомментируйте эпизод с отменённым голом.
– Шайба перевалилась через клюшку, показалось, что офсайд. Судья молчит – продолжил играть. Сделали домашнюю заготовку, хорошее исполнение, забили. Парни подъехали праздновать, но я им сразу сказал, что вряд ли засчитают гол. Отменили – не удивился, но надеялся. Вспомнил матч с «Металлургом» в начале сезона, где я тачдаун забил и гол засчитали.

– Обидно, что 15 секунд не хватило до «сухаря»?
– Обидно, Тимур здорово провёл матч и заслужил «сухарик». Поможем ему в дальнейшем, –приводит слова Карпухина сайт «Ак Барса».

Видео
«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»
Новости. Хоккей
