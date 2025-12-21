Илья Карпухин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:1) и прокомментировал эпизод с отменённым голом.
– Хороший матч, терпеливый. Играли терпеливо, делали свою работу. Да, были провалы, но если ошибались – нас выручал Биляшик [Тимур Билялов].
– Прокомментируйте эпизод с отменённым голом.
– Шайба перевалилась через клюшку, показалось, что офсайд. Судья молчит – продолжил играть. Сделали домашнюю заготовку, хорошее исполнение, забили. Парни подъехали праздновать, но я им сразу сказал, что вряд ли засчитают гол. Отменили – не удивился, но надеялся. Вспомнил матч с «Металлургом» в начале сезона, где я тачдаун забил и гол засчитали.
– Обидно, что 15 секунд не хватило до «сухаря»?
– Обидно, Тимур здорово провёл матч и заслужил «сухарик». Поможем ему в дальнейшем, –приводит слова Карпухина сайт «Ак Барса».
- 21 декабря 2025
