Нападающий «Спартака» Мальцев высказался о победе над СКА

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Я уже много раз играл против СКА в Петербурге, но рад вернуться в свой родной город. В этой игре хотел порадовать родных и тех болельщиков, кто за меня переживает. Ну и, конечно, хотелось победить. Очень много стычек было, так как никто не хотел уступать. Хорошо, что игра завершилась в нашу пользу, пусть даже в один гол. Но хоккеисты обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок», – приводит слова Мальцева Metaratings.

После 37 матчей красно-белые находятся на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка.