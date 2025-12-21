Нападающий «Спартака» Мальцев высказался о победе над СКА
Поделиться
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5) 1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4) 1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)
«Я уже много раз играл против СКА в Петербурге, но рад вернуться в свой родной город. В этой игре хотел порадовать родных и тех болельщиков, кто за меня переживает. Ну и, конечно, хотелось победить. Очень много стычек было, так как никто не хотел уступать. Хорошо, что игра завершилась в нашу пользу, пусть даже в один гол. Но хоккеисты обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок», – приводит слова Мальцева Metaratings.
После 37 матчей красно-белые находятся на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка.
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
12:52
-
12:30
-
12:12
-
11:48
-
11:26
-
10:58
-
10:36
-
10:30
-
10:18
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:41
-
08:40
-
08:39
-
08:14
-
08:04
-
07:48
-
07:34
-
07:17
-
06:52
-
06:36
-
06:15
-
06:04
-
06:01
-
05:45
-
05:39
-
05:14
-
04:57
-
04:54
-
04:48