Матч-центр:
Хоккей

Нападающий «Спартака» Мальцев высказался о победе над СКА

Нападающий «Спартака» Мальцев высказался о победе над СКА
Комментарии

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)     1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4)     1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)    

«Я уже много раз играл против СКА в Петербурге, но рад вернуться в свой родной город. В этой игре хотел порадовать родных и тех болельщиков, кто за меня переживает. Ну и, конечно, хотелось победить. Очень много стычек было, так как никто не хотел уступать. Хорошо, что игра завершилась в нашу пользу, пусть даже в один гол. Но хоккеисты обеих команд были заведены, на эмоциях, хотели выиграть единоборства, поэтому много потасовок», – приводит слова Мальцева Metaratings.

После 37 матчей красно-белые находятся на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка.

Хоккей
