«Детройт» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 21 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Детройте (США) состоится встреча между между «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Литтл Сизарс-арена» начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Это будет вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержал «Детройт» со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне «Детройт» провёл 36 встреч, в которых набрал 43 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 42 очками после 35 матчей находится на третьей строчке Востока.