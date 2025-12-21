Защитник московского «Динамо» Пыленков: за трендами вообще не слежу, хожу, в чём комфортно

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков отреагировал на то, что нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин назвал его одним из самых стильных хоккеистов.

«Не слышал, честно, что Егор меня считает стильным. Хорошо, конечно, но я за трендами вообще не слежу. Не смотрю ни на кого, у кого какие бренды. Хожу в одном и том же, в чём комфортно. Ничего такого не имею. Я стараюсь экономить и запредельные суммы на одежду не трачу. Если что-то понравится — покупаю», — приводит слова Пыленкова Legalbet.

В текущем сезоне Даниил провёл 34 матча, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 28 результативными передачами при полезности «+7».