«Ощущалось, что играли без него». Защитник СКА Савиков — о пропуске Ларионовым матчей
Защитник СКА Егор Савиков высказался о том, что главный тренер команды Игорь Ларионов пропустил два матча по состоянию здоровья. Специалист вернулся на тренерский мостик в матче со «Спартаком» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5) 1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4) 1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)
«Это ощущалось, что играли без него. Он заходил прямо перед каким-то матчем к нам, но меньше контактировал, чтобы нас не заразить», – приводит слова Савикова ТАСС.
В текущем сезоне Савиков провёл 18 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «+3».
На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 36 игр.
