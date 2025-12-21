«Ощущалось, что играли без него». Защитник СКА Савиков — о пропуске Ларионовым матчей

Защитник СКА Егор Савиков высказался о том, что главный тренер команды Игорь Ларионов пропустил два матча по состоянию здоровья. Специалист вернулся на тренерский мостик в матче со «Спартаком» (1:2).

«Это ощущалось, что играли без него. Он заходил прямо перед каким-то матчем к нам, но меньше контактировал, чтобы нас не заразить», – приводит слова Савикова ТАСС.

В текущем сезоне Савиков провёл 18 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами при полезности «+3».

На данный момент СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 36 игр.