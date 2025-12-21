Скидки
«Барыс» расторг контракт с получившим травму канадским защитником Уозерспуном

Комментарии

«Барыс» официально объявил о расторжении контракта с канадским защитником Тайлером Уозерспуном по соглашению сторон. Напомним, хоккеист выбыл на длительный срок после травмы, полученной в выездном матче с «Трактором» (3:6) 31 октября.

«Клуб благодарит Тайлера за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении астанинского клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок обороны сыграл девять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Уозерспун провёл в АХЛ 688 матчей, также в его статистике числятся 36 встреч в Национальной хоккейной лиге. В 2022 году Уозерспун выступил в составе сборной Канады на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом сезоне Тайлер защищал цвета фарм-клуба «Монреаль Канадиенс» «Лаваль Рокет».

