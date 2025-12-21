«Миннесота» во второй раз в сезоне выиграла семь матчей подряд
«Миннесота Уайлд» во второй раз в сезоне выиграла семь матчей подряд. Команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди – 03:42 2:0 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 10:56 (pp) 2:1 Манджапане (Бушар, Драйзайтль) – 13:35 2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 18:44 (pp) 3:2 Хартман (Миддлтон, Цуккарелло) – 19:52 4:2 Тарасенко (Тренин) – 49:08 5:2 Штурм (Тарасенко, Юханссон) – 58:35
Ранее «Уайлд» победили «Сиэтл Кракен», «Даллас Старз», «Оттаву Сенаторз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс».
Рекорд «Миннесоты» по продолжительности победной серии за один регулярный чемпионат был установлен в сезоне-2016/2017 и составил 12 матчей.
На данный момент «дикари» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками после 36 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится в ночь на 22 декабря.
