«Миннесота» во второй раз в сезоне выиграла семь матчей подряд

«Миннесота Уайлд» во второй раз в сезоне выиграла семь матчей подряд. Команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее «Уайлд» победили «Сиэтл Кракен», «Даллас Старз», «Оттаву Сенаторз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Рекорд «Миннесоты» по продолжительности победной серии за один регулярный чемпионат был установлен в сезоне-2016/2017 и составил 12 матчей.

На данный момент «дикари» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками после 36 игр. В следующем матче «Миннесота» примет «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится в ночь на 22 декабря.