Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Самсонов не поехал на выездные матчи «Сочи» из-за болезни

Илья Самсонов не поехал на выездные матчи «Сочи» из-за болезни
Комментарии

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов не поехал на выездные матчи вместе с командой из-за болезни, сообщил главный тренер южного клуба Дмитрий Михайлов. «Сочи» предстоит провести три встречи: с «Барысом», «Торпедо» и «Северсталью».

Напомним, вратарь пополнил состав южан 1 ноября. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне Самсонов провёл 10 матчей, три из которых завершились победой, при коэффициенте надёжности 3,11 и 91,2% отражённых бросков.

28-летний голкипер в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На данный момент на его счету 93 матча с коэффициентом надёжности 2,26 и 92,6% отражённых бросков.

Материалы по теме
Видео
Самсонов в своей первой игре с «Металлургом» пропустил четыре шайбы и был заменён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android