Илья Самсонов не поехал на выездные матчи «Сочи» из-за болезни

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов не поехал на выездные матчи вместе с командой из-за болезни, сообщил главный тренер южного клуба Дмитрий Михайлов. «Сочи» предстоит провести три встречи: с «Барысом», «Торпедо» и «Северсталью».

Напомним, вратарь пополнил состав южан 1 ноября. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне Самсонов провёл 10 матчей, три из которых завершились победой, при коэффициенте надёжности 3,11 и 91,2% отражённых бросков.

28-летний голкипер в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На данный момент на его счету 93 матча с коэффициентом надёжности 2,26 и 92,6% отражённых бросков.