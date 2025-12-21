Лэйн Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля»

21-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:0). Таким образом, на счету хоккеиста стало 100 (11+89) очков в 119 играх в регулярках НХЛ за карьеру.

Как сообщает пресс-служба лиги, Хатсон достиг этой отметки быстрее всех защитников в истории «Канадиенс». Меньше матчей в истории клуба потребовалось только форвардам Ньюси Лалонду (51 игра), Морису Ришару (84), Орэлу Джолиату (90), Билли Буше (94), Оди Клегхорну (95), Бадди О’Коннору (96), Жану Беливо (102), Элмеру Лаку (103), Матсу Нэслунду (111) и Киту Эктону (111).

Также Лэйн стал первым защитником в истории «Монреаля», набравшим 100 очков в возрасте 21 года или моложе. Среди американских защитников в истории НХЛ столько очков быстрее набрали только Марк Хоу (94 игры), Брайан Лич (102) и Фил Хаусли (106).