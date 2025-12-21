Скидки
Лэйн Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля»

21-летний защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон отметился результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:0). Таким образом, на счету хоккеиста стало 100 (11+89) очков в 119 играх в регулярках НХЛ за карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 16:41 (pp)     2:0 Бек (Галлахер, Хатсон) – 18:48     3:0 Андерсон (Капанен) – 32:14 (sh)     4:0 Андерсон – 57:02    

Как сообщает пресс-служба лиги, Хатсон достиг этой отметки быстрее всех защитников в истории «Канадиенс». Меньше матчей в истории клуба потребовалось только форвардам Ньюси Лалонду (51 игра), Морису Ришару (84), Орэлу Джолиату (90), Билли Буше (94), Оди Клегхорну (95), Бадди О’Коннору (96), Жану Беливо (102), Элмеру Лаку (103), Матсу Нэслунду (111) и Киту Эктону (111).

Также Лэйн стал первым защитником в истории «Монреаля», набравшим 100 очков в возрасте 21 года или моложе. Среди американских защитников в истории НХЛ столько очков быстрее набрали только Марк Хоу (94 игры), Брайан Лич (102) и Фил Хаусли (106).

«Лос-Анджелес» совершил обмен с «Монреалем», вернув Дано в «Канадиенс»
