Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» заключили просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым

«Шанхайские Драконы» заключили просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым
Комментарии

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Напомним, ранее «Сибирь» расторгла соглашение с 33-летним форвардом по инициативе клуба. В нынешнем сезоне Рассказов сыграл 23 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-9».

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Рассказова 529 игр и 182 (83+99) очка.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 35 матчей.

Материалы по теме
«Шанхай» дарит победы соперникам, Галлан уже психует. Но эта команда достойна плей-офф
«Шанхай» дарит победы соперникам, Галлан уже психует. Но эта команда достойна плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android