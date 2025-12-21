«Шанхайские Драконы» заключили просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил просмотровый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Напомним, ранее «Сибирь» расторгла соглашение с 33-летним форвардом по инициативе клуба. В нынешнем сезоне Рассказов сыграл 23 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-9».

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Рассказова 529 игр и 182 (83+99) очка.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 35 матчей.