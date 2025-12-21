Скидки
Нападающий «Барыса» Галимов: комфортнее всего играть в Ледовом дворце, всё там знакомо

Нападающий «Барыса» Эмиль Галимов рассказал, на какой арене Континентальной хоккейной лиги ему комфортнее всего играть.

«Комфортнее всего играть в Ледовом дворце СКА. Я там четыре года провёл, как родной дом мне. Всё там до боли знакомо, классный лёд, крутая арена — здорово болельщики поддерживают. Приятно играть, когда там аншлаг. Интересно, когда люди разбираются в хоккее, потому что там его любят. Каждый момент каким-то звуком сопровождается.

В Москве на «Динамо», кстати, тоже болельщики крутые. Но номер один — домашняя арена СКА. Классно, что с этого сезона есть питерское дерби. Чем больше команд в таких городах, тем лучше, чтобы не летать так много. Пускай и пять команд будет в Питере. И столько же в Москве. Будет супер», — приводит слова Галимова Legalbet.

