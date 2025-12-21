«Сибирь» дома одержала победу над «Амуром»

Сегодня, 21 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На 19-й минуте нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко забил первый гол. На 29-й минуте защитник Егор Аланов удвоил преимущество новосибирцев. На 31-й минуте форвард Антон Косолапов забросил третью шайбу в ворота «Амура». На 37-й минуте нападающий хабаровчан Ярослав Лихачёв сократил отставание. На 47-й минуте форвард Алекс Гальченюк забил второй гол гостей. В концовке встречи Антон Косолапов оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 37 матчей, в которых набрала 30 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Востока.