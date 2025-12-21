Скидки
Сибирь – Амур, результат матча 21 декабря 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» дома одержала победу над «Амуром»
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Приски, Сушко) – 18:35 (5x5)     2:0 Аланов (Косолапов, Бек) – 28:17 (5x4)     3:0 Косолапов (Приски, Бек) – 30:34 (5x4)     3:1 Лихачёв (Ли, Рыков) – 36:57 (5x5)     3:2 Гальченюк (Талалуев) – 46:09 (5x5)     4:2 Косолапов (Кошелев, Валитов) – 59:43 (en)    

На 19-й минуте нападающий «Сибири» Вячеслав Лещенко забил первый гол. На 29-й минуте защитник Егор Аланов удвоил преимущество новосибирцев. На 31-й минуте форвард Антон Косолапов забросил третью шайбу в ворота «Амура». На 37-й минуте нападающий хабаровчан Ярослав Лихачёв сократил отставание. На 47-й минуте форвард Алекс Гальченюк забил второй гол гостей. В концовке встречи Антон Косолапов оформил дубль и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 37 матчей, в которых набрала 30 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
