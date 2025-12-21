Скидки
Экс-голкипер московского «Динамо» сравнил игру вратарей Моторыгина и Подъяпольского

Комментарии

Двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Динамо» Владимир Полупанов высказался о вратарях бело-голубых Владиславе Подъяпольском и Максиме Моторыгине.

«Думаю, они немного разные вратари. Игра Подъяпольского немного линейная – он не особо играет на выкатах. А у Моторыгина немного другая манера – он старается поменьше всё-таки падать, а ведь вратари сейчас стараются часто садиться на колени, закрывая площадь ворот.

На мой взгляд, Моторыгин больше непосредственно играет по шайбе. Динамовские вратари всегда представляли собой определённую силу и надёжность. Оба играют надёжно, очень надеюсь, что оба продолжат так действовать. Это большой залог успеха», – сказал Полупанова ТАСС.

