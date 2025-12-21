Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4) и отметил, что ключевым моментом игры стали два удаления во втором периоде, после которых команда пропустила две шайбы.

«Ожидали активной игры от хозяев – так и получилось. Сдержали натиск, выровняли игру, но получили некстати гол в раздевалку. Во втором периоде нас сгубили два удаления, соперник хорошо играл в средней зоне. Нам не хватило одного гола», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 37 матчей, в которых набрала 30 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Востока.