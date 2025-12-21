Люзенков — о победе над «Амуром»: после проигранного матча вышли с другим настроем

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил победу над «Амуром» (4:2) и отметил настрой команды на матч. В предыдущей встрече новосибирская команда проиграла «Адмиралу» (2:3).

«Благодарен команде, что они после проигранного матча собрались, вышли с другим настроем, забили хорошие голы, постарались сыграть без удалений. Могу отметить, что команда после индивидуальной ошибки Аланова поддержала его и выстояла», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 37 матчей, в которых набрала 30 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Востока.