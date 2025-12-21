Скидки
Люзенков — о победе над «Амуром»: после проигранного матча вышли с другим настроем

Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил победу над «Амуром» (4:2) и отметил настрой команды на матч. В предыдущей встрече новосибирская команда проиграла «Адмиралу» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Приски, Сушко) – 18:35 (5x5)     2:0 Аланов (Косолапов, Бек) – 28:17 (5x4)     3:0 Косолапов (Приски, Бек) – 30:34 (5x4)     3:1 Лихачёв (Ли, Рыков) – 36:57 (5x5)     3:2 Гальченюк (Талалуев) – 46:09 (5x5)     4:2 Косолапов (Кошелев, Валитов) – 59:43 (en)    

«Благодарен команде, что они после проигранного матча собрались, вышли с другим настроем, забили хорошие голы, постарались сыграть без удалений. Могу отметить, что команда после индивидуальной ошибки Аланова поддержала его и выстояла», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 37 матчей, в которых набрала 30 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

