Люзенков — о победе над «Амуром»: после проигранного матча вышли с другим настроем
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил победу над «Амуром» (4:2) и отметил настрой команды на матч. В предыдущей встрече новосибирская команда проиграла «Адмиралу» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Приски, Сушко) – 18:35 (5x5) 2:0 Аланов (Косолапов, Бек) – 28:17 (5x4) 3:0 Косолапов (Приски, Бек) – 30:34 (5x4) 3:1 Лихачёв (Ли, Рыков) – 36:57 (5x5) 3:2 Гальченюк (Талалуев) – 46:09 (5x5) 4:2 Косолапов (Кошелев, Валитов) – 59:43 (en)
«Благодарен команде, что они после проигранного матча собрались, вышли с другим настроем, забили хорошие голы, постарались сыграть без удалений. Могу отметить, что команда после индивидуальной ошибки Аланова поддержала его и выстояла», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 37 матчей, в которых набрала 30 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 34 очками после 37 встреч располагается на седьмой строчке Востока.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
16:38
-
16:36
-
16:20
-
15:50
-
15:28
-
15:08
-
14:54
-
14:34
-
14:16
-
13:42
-
13:20
-
12:52
-
12:30
-
12:12
-
11:48
-
11:26
-
10:58
-
10:36
-
10:30
-
10:18
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:45
-
08:41
-
08:40
-
08:39
-
08:14
-
08:04
-
07:48
-
07:34
-
07:17