«Шанхайские Драконы» анонсировали матч со «Спартаком» роликом из «Кавказской пленницы»

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» анонсировала матч со «Спартаком» роликом из советского кинофильма «Кавказская пленница». В ролике обыгрывается борьба клубов за место в плей-офф в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В видео показана семья, которая готовится к встрече Нового года и замечает по телевизору показ кинофильма «Кавказская пленница». Ролик завершается приглашением болельщиков на матч, который состоится 22 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Начало матча — в 19:30 мск.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.