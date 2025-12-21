«Барыс» в домашнем матче пропустил пять шайб и уступил «Сочи»
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 03:16 (5x5) 0:2 Сероух (Хёфенмайер, Николаев) – 04:51 (5x5) 1:2 Симонов (Логвин, Уолш) – 05:16 (5x5) 1:3 Волков (Эллис, Кагарлицкий) – 10:24 (5x5) 1:4 Ли (Гуськов, Эллис) – 34:06 (5x5) 1:5 Венгрыжановский (Ли, Попов) – 58:41 (5x5)
Голами в составе «Сочи» отметились Денис Венгрыжановский (дубль), Даниил Сероух, Артём Волков, Кэмерон Ли. В составе «Барыса» шайбу забросил Семён Симонов.
Таким образом, «Сочи» прервал серию из двух поражений. «Барыс» впервые проиграл за последние три матча. В сезонной серии между командами зафиксирован счёт 1-1. Обе команды выиграли гостевые матчи.
В следующем матче «Барыс» сыграет с «Трактором» 23 декабря, «Сочи» в этот же день встретится с «Торпедо».
