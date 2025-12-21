«Барыс» в домашнем матче пропустил пять шайб и уступил «Сочи»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Голами в составе «Сочи» отметились Денис Венгрыжановский (дубль), Даниил Сероух, Артём Волков, Кэмерон Ли. В составе «Барыса» шайбу забросил Семён Симонов.

Таким образом, «Сочи» прервал серию из двух поражений. «Барыс» впервые проиграл за последние три матча. В сезонной серии между командами зафиксирован счёт 1-1. Обе команды выиграли гостевые матчи.

В следующем матче «Барыс» сыграет с «Трактором» 23 декабря, «Сочи» в этот же день встретится с «Торпедо».