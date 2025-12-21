Скидки
ЦСКА — Динамо М, результат матча 21 декабря 2025 года, счет 0:1 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» с минимальным счётом обыграло ЦСКА по буллитам
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и московским «Динамо». Столичное дерби завершилось в пользу бело-голубых со счётом 1:0 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

В основное время матча команды не смогли выявить победителя. Отметим, по воротам голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина в основное время матча было нанесено лишь восемь бросков. Армейцы за 60 минут нанесли 26 бросков по воротам голкипера «Динамо» Владислава Подъяпольского. В овертайме «Динамо» имело несколько отличных возможностей забить гол. По буллитам победу одержали бело-голубые. Решающий бросок нанёс Артём Ильенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
