Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Адмирал, результат матча 21 декабря 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал волевую победу в домашнем матче с «Адмиралом»
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Шестаков, Сошников) – 12:41 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 15:12 (5x3)     1:2 Шэн (Коледов) – 17:04 (5x5)     2:2 Да Коста (Шаров, Блэкер) – 25:34 (5x5)     3:2 Буше (Юдин, Да Коста) – 31:47 (5x4)    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин, которому ассистировали Аркадий Шестаков и Никита Сошников. Через пару минут двойной численный перевес реализовал Брукс Мэйсек с передач Рида Буше и Стефана Да Косты. В конце первого периода Павел Шэн вновь вывел «Адмирал» вперёд. На 26-й минуте матча Стефан Да Коста вновь сравнял счёт, а через несколько минут хозяева впервые вышли вперёд в счёте благодаря голу Рида Буше с передач Дмитрия Юдина и Стефана Да Косты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android