«Автомобилист» одержал волевую победу в домашнем матче с «Адмиралом»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин, которому ассистировали Аркадий Шестаков и Никита Сошников. Через пару минут двойной численный перевес реализовал Брукс Мэйсек с передач Рида Буше и Стефана Да Косты. В конце первого периода Павел Шэн вновь вывел «Адмирал» вперёд. На 26-й минуте матча Стефан Да Коста вновь сравнял счёт, а через несколько минут хозяева впервые вышли вперёд в счёте благодаря голу Рида Буше с передач Дмитрия Юдина и Стефана Да Косты.

