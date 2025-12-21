Дмитрий Михайлов оценил первую за восемь лет победу «Сочи» над «Барысом» в Астане

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил гостевую победу над «Барысом» (5:1). Сочинский клуб впервые за восемь лет обыграл «Барыс» в Астане.

«Тяжёлый путь у нас был. Долго мы сюда добирались. С командой «Барыс» уже играли в Сочи, знали, что соперник играет всегда агрессивно, очень хорошее большинство, ну и последние результаты «Барыса» заслуживали уважение. Поэтому ребят настраивали, очки нам очень нужны. По игре — моменты свои хорошо реализовали. Получили какую-то уверенность в своих силах, может быть, доставили какой-то дискомфорт сопернику. Дальше уже поймали свою игру и постарались действовать разумно, рационально. Это и принесло результат», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.