Дмитрий Михайлов оценил первую за восемь лет победу «Сочи» над «Барысом» в Астане
Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил гостевую победу над «Барысом» (5:1). Сочинский клуб впервые за восемь лет обыграл «Барыс» в Астане.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 03:16 (5x5) 0:2 Сероух (Хёфенмайер, Николаев) – 04:51 (5x5) 1:2 Симонов (Логвин, Уолш) – 05:16 (5x5) 1:3 Волков (Эллис, Кагарлицкий) – 10:24 (5x5) 1:4 Ли (Гуськов, Эллис) – 34:06 (5x5) 1:5 Венгрыжановский (Ли, Попов) – 58:41 (5x5)
«Тяжёлый путь у нас был. Долго мы сюда добирались. С командой «Барыс» уже играли в Сочи, знали, что соперник играет всегда агрессивно, очень хорошее большинство, ну и последние результаты «Барыса» заслуживали уважение. Поэтому ребят настраивали, очки нам очень нужны. По игре — моменты свои хорошо реализовали. Получили какую-то уверенность в своих силах, может быть, доставили какой-то дискомфорт сопернику. Дальше уже поймали свою игру и постарались действовать разумно, рационально. Это и принесло результат», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.
