«Опять вернулись к нулю». Кравец — о поражении «Барыса» от «Сочи»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:5) и отметил недостаточный настрой хоккеистов казахстанской команды.
«После двух хороших игр всё, что мы заработали, очки и симпатии зрителей, мы всё это уничтожили одной этой игрой. К сожалению, опять вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, но опять решили себя опустить. Факторы основные в победе всегда были такие – вратарь, игра в обороне, большинство и самоотверженность. Этих факторов практически не было сегодня с первых минут. Значит, где-то в своей голове мы допустили такую идею, что сейчас будем всех подряд обыгрывать без потери сил и здоровья. Такого не бывает. Считаю, что по такой игре подобный результат закономерен», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.
