Главная Хоккей Новости

«Опять вернулись к нулю». Кравец — о поражении «Барыса» от «Сочи»

«Опять вернулись к нулю». Кравец — о поражении «Барыса» от «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:5) и отметил недостаточный настрой хоккеистов казахстанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 03:16 (5x5)     0:2 Сероух (Хёфенмайер, Николаев) – 04:51 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин, Уолш) – 05:16 (5x5)     1:3 Волков (Эллис, Кагарлицкий) – 10:24 (5x5)     1:4 Ли (Гуськов, Эллис) – 34:06 (5x5)     1:5 Венгрыжановский (Ли, Попов) – 58:41 (5x5)    

«После двух хороших игр всё, что мы заработали, очки и симпатии зрителей, мы всё это уничтожили одной этой игрой. К сожалению, опять вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, но опять решили себя опустить. Факторы основные в победе всегда были такие – вратарь, игра в обороне, большинство и самоотверженность. Этих факторов практически не было сегодня с первых минут. Значит, где-то в своей голове мы допустили такую идею, что сейчас будем всех подряд обыгрывать без потери сил и здоровья. Такого не бывает. Считаю, что по такой игре подобный результат закономерен», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

