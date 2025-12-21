Скидки
Козлов — о 1:0 Б: ЦСКА уже похож на команду Никитина, нападающие «Динамо» не понравились

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу в упорном матче с ЦСКА со счётом 1:0 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

– Начали игру неплохо, заработали удаление, но, к сожалению, тут же сами схлопотали удаление. Потом ещё было много удалений, игра перевернулась, поэтому и пришлось много обороняться. Не понравилось, что создали мало моментов, не понравились нападающие. Совсем они не держали шайбу.

Много оборонялись, сейчас уже ЦСКА похож на команду Никитина. Второй период они нас закрывали – мы оборонялись – не так много моментов дали им создать, но Владислав молодец. Сыграл выше всяких похвал. Дотерпели, выиграли по буллитам.

– Помните ли вы или хотя бы догадываетесь, когда «Динамо» последний раз вот так выиграло матч?
– Нет.

– Это было в 2011 году, когда вы реализовали буллит в ворота «Авангарда» в Омске.
(улыбается) Хорошо.

– 13 бросков не мало для победы?
– Очень мало. Но лучше выиграть 1:0 по буллитам с 13 бросками, чем проиграть с 30 бросками, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» с минимальным счётом обыграло ЦСКА по буллитам
