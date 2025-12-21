Скидки
Козлов — о слухах про готовность обменять Адамчука и Комтуа: не знаю, кто это запускает

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал слухи о вероятном обмене защитника Кирилла Адамчука и нападающего Максима Комтуа.

– Соответствует ли действительности информация, согласно которой «Динамо» готовит обмен Адамчука и Комтуа, потому что эти игроки не соответствуют вашему видению игры?
– Нет. Это не соответствует действительности. И не знаю, кто это запускает. Адамчук у нас входит в топ-5 основных защитников команды. Что касается Комтуа, есть какие-то рабочие моменты. Но мы с ним работаем и разговариваем. Я не знаю, откуда это берётся, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

