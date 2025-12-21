Главный тренер «Динамо» – о выборе Ильенко в серии: у меня были подсказки по вратарю ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил своё решение выпустить на решающий буллит нападающего Артёма Ильенко. Форвард реализовал свою попытку и принёс бело-голубым победу с минимальным счётом над ЦСКА (1:0 Б).

– Как вы пришли к решению выпустить Артёма Ильенко на фактически ключевой буллит в сегодняшней серии?

– Ну, у меня там были подсказки по вратарю ЦСКА Гамзину. Поэтому решили поставить Ильенко. Он как раз исполняет так, как нужно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

