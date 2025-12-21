Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» – о выборе Ильенко в серии: у меня были подсказки по вратарю ЦСКА

Главный тренер «Динамо» – о выборе Ильенко в серии: у меня были подсказки по вратарю ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил своё решение выпустить на решающий буллит нападающего Артёма Ильенко. Форвард реализовал свою попытку и принёс бело-голубым победу с минимальным счётом над ЦСКА (1:0 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

– Как вы пришли к решению выпустить Артёма Ильенко на фактически ключевой буллит в сегодняшней серии?
– Ну, у меня там были подсказки по вратарю ЦСКА Гамзину. Поэтому решили поставить Ильенко. Он как раз исполняет так, как нужно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» с минимальным счётом обыграло ЦСКА по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android