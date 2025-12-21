Главный тренер «Динамо» – о выборе Ильенко в серии: у меня были подсказки по вратарю ЦСКА
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил своё решение выпустить на решающий буллит нападающего Артёма Ильенко. Форвард реализовал свою попытку и принёс бело-голубым победу с минимальным счётом над ЦСКА (1:0 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00
– Как вы пришли к решению выпустить Артёма Ильенко на фактически ключевой буллит в сегодняшней серии?
– Ну, у меня там были подсказки по вратарю ЦСКА Гамзину. Поэтому решили поставить Ильенко. Он как раз исполняет так, как нужно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:25
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:19
-
17:00
-
16:38
-
16:36
-
16:20
-
15:50
-
15:28
-
15:08
-
14:54
-
14:34
-
14:16
-
13:42
-
13:20
-
12:52
-
12:30
-
12:12
-
11:48
-
11:26
-
10:58
-
10:36
-
10:30
-
10:18
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
09:00