Вячеслав Козлов прокомментировал обмен с «Трактором» и назвал причину ухода Джиошвили

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об обмене с «Трактором», в результате которого столичный клуб покинул форвард Максим Джиошвили, а пополнил — нападающий Семён Дер-Аргучинцев.

– Сегодня за «Динамо» ещё не сыграл новичок команды Семён Дер-Аргучинцев, выменянный за Максима Джиошвили. Мы все знаем, что он начинал в КХЛ в центре, но из-за низкого процента выигранных вбрасываний в «Тракторе» его использовали как крайнего форварда? Как вы намерены использовать новичка?

– Скорее всего, мы будем использовать его с краю. Это тот форвард, который добавит нам креатива в нападении. И ему, и Максиму, нужна была перезагрузка. Думаю, что этот обмен пойдёт на пользу обоим.

– Он сыграет в Минске?

– Думаю, да.

– Почему всё-таки приняли решение расстаться именно с Джиошвили?

– Максим здесь был четыре года. Он чуть-чуть закислился. Иногда нужны новый коллектив и новый тренер. У нас сейчас Кудрявцев скоро выходит. И было бы сложно найти ему применение. Поэтому желаю Максиму удачной игры за «Трактор».

– Планируете ли продолжать поиск нового защитника?

– Недавно мы совершили обмен с «Сибирью», в ходе которого подписали Романа Калиниченко. Сейчас у нас в обойме восемь защитников – пять взрослых, два молодых и Калиниченко. Пока защитниками мы закрылись. Если будет хорошее предложение по форварду, рассмотрим, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.