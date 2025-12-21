Скидки
Главная Хоккей Новости

«Что сказать… Забивать надо». Игорь Никитин — о причинах сухого поражения ЦСКА от «Динамо»

«Что сказать… Забивать надо». Игорь Никитин — о причинах сухого поражения ЦСКА от «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о сухом поражении от московского «Динамо» со счётом 0:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

— Ух… Ну что же тут сказать… Забивать надо.

– Сейчас перед вами здесь выступал Вячеслав Козлов, который дал такую оценку, что ЦСКА с каждым матчем всё больше становится похож на команду Никитина. Насколько сами уже довольны тем, что видите?
– В спорте всё определяет результат. Сейчас мы находимся на распутье. Парни делают много хороших вещей, но пока результата нет. Здесь, как правило, быстрый результат, что было с нами в начале сезона, очень редко идёт на пользу. Мало кто из команд может это переварить. Поэтому мы лёгких путей не ищем, идём своим путём. Вот такой он у нас, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видео
Московское «Динамо» с минимальным счётом обыграло ЦСКА по буллитам
