Никитин — о требованиях к новичку: если защитник играет только в атаке, это не защитник

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о требованиях к новому защитнику команды Маку Холлоуэллу.

– Сколько вы готовы дать свободу Маку Холлоуэллу? По его матчам в КХЛ за «Ладу» можно было сделать вывод, что максимально эффективен он у чужих ворот, а всем известны те жёсткие требования, которые вы предъявляете защитникам. И это в первую очередь про игру у своих ворот.

– Ну это не мои требования. Это требования хоккея. Защитник прежде всего должен играть в обороне. А если у тебя есть качества играть ещё в атаке — это вообще здорово. Но если защитник играет только в атаке, это не защитник, а в лучшем случае полузащитник. А мы брали защитника с навыками игры в атаке, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.