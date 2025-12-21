Скидки
Главный тренер ЦСКА высказался о будущем Сергея Калинина в армейском клубе

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру нападающего Сергея Калинина, находящегося в клубе на просмотровом контракте.

– Насколько вы довольны Сергеем Калининым? Он сыграл три матча, очков не набрал. Его просмотровый контракт истёк, есть ли уже понимание, что дальше?
– Юридические вещи мы ещё обсудим с Игорем Есмантовичем. Что касается Сергея, во-первых, мы знали кого берём, во-вторых, не испытывали больших ожиданий, иллюзий. Что ожидали, то и получили. Нам нужен игрок для ротации, учитывая, что как раз сейчас Кирилл Долженков выбыл на небольшой срок. Глубина состава всегда нужна, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

