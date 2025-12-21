Скидки
Ильенко — о 1:0: если бы не Подъяпольский, и в овертайм бы не ушли. Некрасивая игра от нас

Ильенко — о 1:0: если бы не Подъяпольский, и в овертайм бы не ушли. Некрасивая игра от нас
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко оценил игру вратаря Владислава Подъяпольского в победном матче с ЦСКА (1:0 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

— Бывают такие матчи. Игра некрасивая получилась с нашей стороны, вторым номером. Хорошо, что команда умеет реагировать на такие игры и доставать победы.

— Как вы были выбраны на решающий буллит? Если не изменяет память, вы впервые исполнили буллит за «Динамо» в КХЛ?
— Да. В официальных матчах первый раз выполнял буллит. На тренировках стало получаться забивать, и сегодня доверили. Обычно у нас редко до третьего броска доходит, так как Никита Гусев и Джордан Уил забрасывают.

— Отдали должное Владиславу Подъяпольскому за такой матч?
— Уже поблагодарили. Если бы не Подъяпольский, наверное, мы бы и в овертайм не ушли. Очень много вопросов к нападающим, мы должны даже в такой игре больше создавать моментов, угрозы — это наша работа», – передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

