Ильенко — о 1:0: если бы не Подъяпольский, и в овертайм бы не ушли. Некрасивая игра от нас

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко оценил игру вратаря Владислава Подъяпольского в победном матче с ЦСКА (1:0 Б).
— Бывают такие матчи. Игра некрасивая получилась с нашей стороны, вторым номером. Хорошо, что команда умеет реагировать на такие игры и доставать победы.
— Как вы были выбраны на решающий буллит? Если не изменяет память, вы впервые исполнили буллит за «Динамо» в КХЛ?
— Да. В официальных матчах первый раз выполнял буллит. На тренировках стало получаться забивать, и сегодня доверили. Обычно у нас редко до третьего броска доходит, так как Никита Гусев и Джордан Уил забрасывают.
— Отдали должное Владиславу Подъяпольскому за такой матч?
— Уже поблагодарили. Если бы не Подъяпольский, наверное, мы бы и в овертайм не ушли. Очень много вопросов к нападающим, мы должны даже в такой игре больше создавать моментов, угрозы — это наша работа», – передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.