Ассистент капитана «Динамо» отреагировал на обмен своего партнёра по звену

Нападающий московского «Динамо», ассистент капитана Артём Ильенко оценил обмен форварда Максима Джиошвили в «Трактор».

— Со сменой главного тренера сильно ли поменялся рисунок игры?

— Кардинально хоккей не поменялся. Поменяли зону обороны, построение, но сильно ничего не поменялось. Сейчас у нас появились два новых игрока, посмотрим, что будет дальше.

— Клуб обменял Джиошвили. Успели попрощаться, всё-таки много времени отыграли в одном звене?

— Я с Максом два с половиной сезона много игрового времени вместе провёл, в сборной сблизились, пообщались. Но хоккей — это спорт, в обмене нет ничего страшного. Пообщались, пожелал ему удачи в новом клубе», – передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.