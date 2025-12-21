Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрихаев конфликтовал с Комтуа, Никитин возмущался со скамейки. Фото победы «Динамо»

Патрихаев конфликтовал с Комтуа, Никитин возмущался со скамейки. Фото победы «Динамо»
ХК «Динамо»
Комментарии

20 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и московским «Динамо». Столичное дерби завершилось в пользу бело-голубых со счётом 1:0 по буллитам.

В основное время матча команды не смогли выявить победителя. Отметим, по воротам голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина в основное время матча было нанесено лишь восемь бросков. Армейцы за 60 минут нанесли 26 бросков по воротам голкипера «Динамо» Владислава Подъяпольского. В овертайме «Динамо» имело несколько отличных возможностей забить гол. По буллитам победу одержали бело-голубые. Решающий бросок нанёс Артём Ильенко.

Лучшие кадры со встречи ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android