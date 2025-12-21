Минское «Динамо» забросило семь шайб и разгромило «Ладу»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Дублем в составе минского клуба отметился нападающий Виталий Пинчук. Ещё по голу за «Динамо» забили Илья Усов, Даниил Липский, Роб Хэмилтон, Сэм Энас, Сергей Кузнецов. За «Ладу» голы забили Никита Михайлов и Сергей Чивилёв.

Минское «Динамо» прервало серию из двух поражений. Белорусский клуб во второй раз в текущем сезоне обыграл «Ладу». Командам осталось провести ещё один матч до конца текущего сезона.