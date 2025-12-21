Минское «Динамо» забросило семь шайб и разгромило «Ладу»
Поделиться
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Усов (Салыго, Пышкайло) – 09:39 (5x5) 2:0 Липский (Диц, Хэмилтон) – 23:37 (5x5) 3:0 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 25:32 (5x5) 3:1 Михайлов (Макаров) – 30:03 (5x5) 4:1 Энас (Лимож, Пинчук) – 34:15 (5x5) 5:1 Кузнецов (Лимож, Энас) – 39:30 (5x4) 6:1 Пинчук (Смит, Улле) – 40:19 (5x5) 6:2 Чивилёв – 47:23 (5x5) 7:2 Пинчук (Смит, Лимож) – 54:14 (5x4)
Дублем в составе минского клуба отметился нападающий Виталий Пинчук. Ещё по голу за «Динамо» забили Илья Усов, Даниил Липский, Роб Хэмилтон, Сэм Энас, Сергей Кузнецов. За «Ладу» голы забили Никита Михайлов и Сергей Чивилёв.
Минское «Динамо» прервало серию из двух поражений. Белорусский клуб во второй раз в текущем сезоне обыграл «Ладу». Командам осталось провести ещё один матч до конца текущего сезона.
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:17
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
18:57
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:25
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:19
-
17:00
-
16:38
-
16:36
-
16:20
-
15:50
-
15:28
-
15:08
-
14:54
-
14:34
-
14:16
-
13:42
-
13:20
-
12:52
-
12:30
-
12:12
-
11:48
-
11:26
-
10:58
-
10:36