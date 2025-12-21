Скидки
Динамо Мн — Лада, результат матча 21 декабря 2025 года, счёт 7:2, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» забросило семь шайб и разгромило «Ладу»
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Усов (Салыго, Пышкайло) – 09:39 (5x5)     2:0 Липский (Диц, Хэмилтон) – 23:37 (5x5)     3:0 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 25:32 (5x5)     3:1 Михайлов (Макаров) – 30:03 (5x5)     4:1 Энас (Лимож, Пинчук) – 34:15 (5x5)     5:1 Кузнецов (Лимож, Энас) – 39:30 (5x4)     6:1 Пинчук (Смит, Улле) – 40:19 (5x5)     6:2 Чивилёв – 47:23 (5x5)     7:2 Пинчук (Смит, Лимож) – 54:14 (5x4)    

Дублем в составе минского клуба отметился нападающий Виталий Пинчук. Ещё по голу за «Динамо» забили Илья Усов, Даниил Липский, Роб Хэмилтон, Сэм Энас, Сергей Кузнецов. За «Ладу» голы забили Никита Михайлов и Сергей Чивилёв.

Минское «Динамо» прервало серию из двух поражений. Белорусский клуб во второй раз в текущем сезоне обыграл «Ладу». Командам осталось провести ещё один матч до конца текущего сезона.

