Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Фёдором Крощинским

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Фёдором Крощинским
Комментарии

ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Фёдором Крощинским, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Ранее игрок обороны покинул «Трактор».

Текущий чемпионат защитник начинал в составе челябинского «Трактора», за который провёл 23 игры и набрал три (1+2) очка.

В прошлом сезоне игрок обороны уже выступал за «Нефтехимик» на правах аренды от ХК «Сочи», сыграл в нижнекамской команде 23 матча и записал на свой счёт три (0+3) очка. 23-летний Крощинский за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 175 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «-17».

Материалы по теме
Официально
Защитник Фёдор Крощинский покинул «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android