ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Фёдором Крощинским, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Ранее игрок обороны покинул «Трактор».

Текущий чемпионат защитник начинал в составе челябинского «Трактора», за который провёл 23 игры и набрал три (1+2) очка.

В прошлом сезоне игрок обороны уже выступал за «Нефтехимик» на правах аренды от ХК «Сочи», сыграл в нижнекамской команде 23 матча и записал на свой счёт три (0+3) очка. 23-летний Крощинский за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 175 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «-17».