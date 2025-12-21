«Не могу сказать, что игра не понравилась». Гизатуллин — о поражении от «Автомобилиста»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о поражении в гостевом матче от «Автомобилиста» (2:3).

— Не могу сказать, что игра не понравилась. Ребята старались выполнять задание, много получалось, но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что «Автомобилист» реализовал эти моменты, наказал нас, и мы проиграли.

— Как оцените пятиминутное удаление Тимашова за удар головой?

— Есть же такое выражение — no comment. Что тут комментировать? Такие удаления априори быть не должны. Люди все адекватные и понимают, что это за собой влечёт, команда проиграла.

— Было видно, что Гуске больно уже во время меньшинства. Могли заменить его сразу, а не в перерыве?

— Он не попросил замены, в перерыве попросил. Там и Гуске было тяжело, и спецбригаде, они за пять минут поднаелись, — передаёт слова Гизатуллина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.