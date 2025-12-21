Скидки
«Не могу сказать, что игра не понравилась». Гизатуллин — о поражении от «Автомобилиста»

«Не могу сказать, что игра не понравилась». Гизатуллин — о поражении от «Автомобилиста»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о поражении в гостевом матче от «Автомобилиста» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Шестаков, Сошников) – 12:41 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 15:12 (5x3)     1:2 Шэн (Коледов) – 17:04 (5x5)     2:2 Да Коста (Шаров, Блэкер) – 25:34 (5x5)     3:2 Буше (Юдин, Да Коста) – 31:47 (5x4)    

— Не могу сказать, что игра не понравилась. Ребята старались выполнять задание, много получалось, но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что «Автомобилист» реализовал эти моменты, наказал нас, и мы проиграли.

— Как оцените пятиминутное удаление Тимашова за удар головой?
— Есть же такое выражение — no comment. Что тут комментировать? Такие удаления априори быть не должны. Люди все адекватные и понимают, что это за собой влечёт, команда проиграла.

— Было видно, что Гуске больно уже во время меньшинства. Могли заменить его сразу, а не в перерыве?
— Он не попросил замены, в перерыве попросил. Там и Гуске было тяжело, и спецбригаде, они за пять минут поднаелись, — передаёт слова Гизатуллина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

